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01.03.2020 21:33
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71-летний пенсионер против семилетки. На Демьяна Бедного «Опель» проехался по ноге ребёнка

Пенсионер на «Опеле» не уступил дорогу женщине с детьми на зебре и проехался по ноге семилетнего мальчика. О происшествии в Калининском районе Петербурга 1 марта рассказали очевидцы.

Фото: megapolisonline.ru

Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», около трёх часов дня у дома 15 по улице Демьяна Бедного мужчина на «Астре» повредил ногу ребёнку, которого с места происшествия забрала скорая помощь. Авария произошла на пешеходном переходе - водитель якобы не уступил женщине с двумя детьми.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что по факту ДТП проводится проверка, мальчик 2012 года рождения получил травмы средней степени тяжести. За рулем машины был 71-летний пенсионер.

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Комментарии (3)

Peshekhod
Там регулируемый перекресток. Как все конкретно было? Надлежащим ли образом онажемать контролировала поведение обоих детей? И если нет, то инициировали ли уже органы опеки процесс лишению онажематери родительских прав?
Kezevo
Пердуны старые за рулём не многим лучше яндексов и уберов с приматами, такого отмачивабт бывает , у них мозги под трафик 1973 года
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