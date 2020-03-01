71-летний пенсионер против семилетки. На Демьяна Бедного «Опель» проехался по ноге ребёнка

Пенсионер на «Опеле» не уступил дорогу женщине с детьми на зебре и проехался по ноге семилетнего мальчика. О происшествии в Калининском районе Петербурга 1 марта рассказали очевидцы.

Как пишут горожане в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», около трёх часов дня у дома 15 по улице Демьяна Бедного мужчина на «Астре» повредил ногу ребёнку, которого с места происшествия забрала скорая помощь. Авария произошла на пешеходном переходе - водитель якобы не уступил женщине с двумя детьми.



В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что по факту ДТП проводится проверка, мальчик 2012 года рождения получил травмы средней степени тяжести. За рулем машины был 71-летний пенсионер.

