Emirates просит сотрудников уйти в отпуск за свой счет из-за коронавируса

Владелец авиакомпании «Эмирейтс» The Emirates Group (ОАЭ) попросила сотрудников взять накопившиеся дни отпуска или уйти отдыхать за свой счет. Причина — экономические трудности перевозчика в связи со вспышкой коронавируса.



«Особой проблемой для нас сейчас является борьба с коронавирусом. Мы наблюдаем ощутимое замедление нашего бизнеса, необходим гибкий подход к работе», — говорится в тексте этого письма.



Как 1 марта сообщает Reuters, авиакомпания сделала рассылку по электронной почте среди своего персонала. Перевозчик подтвердил журналистам факт такого письма, но не стал комментировать содержание.

