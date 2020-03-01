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01.03.2020 19:00
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Emirates просит сотрудников уйти в отпуск за свой счет из-за коронавируса

Владелец авиакомпании «Эмирейтс» The Emirates Group (ОАЭ) попросила сотрудников взять накопившиеся дни отпуска или уйти отдыхать за свой счет. Причина — экономические трудности перевозчика в связи со вспышкой коронавируса.

«Особой проблемой для нас сейчас является борьба с коронавирусом. Мы наблюдаем ощутимое замедление нашего бизнеса, необходим гибкий подход к работе», — говорится в тексте этого письма.

Как 1 марта сообщает Reuters, авиакомпания сделала рассылку по электронной почте среди своего персонала. Перевозчик подтвердил журналистам факт такого письма, но не стал комментировать содержание.

Emirates — уже не первая авиакомпания, предлагающая сотрудникам уйти в неоплачиваемые отпуска. Ранее о подобных планах заявило руководство Singapore Airlines (Сингапур). А китайские перевозчики даже пошли на увольнение иностранных пилотов, в том числе российских.

Ранее президент РФ Владимир Путин признал экономические последствия вспышки коронавируса.

Напомним, что коронавирус, провоцирующий пневмонию, начал распространяться в Ухане в Китае в конце 2019 года. В результате беспрецедентных мер по организации карантина и ужесточению ответственности за отказ от госпитализации вплоть до расстрела Китай остановил распространение инфекции на своей территории. Однако болезнь перекинулась на Европу. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 6 тысяч, за сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В Петербурге большой резонанс вызвало бегство четверых пациентов из карантинных боксов в инфекционной больнице имени Боткина. Диагноз официально не был подтвержден ни у кого из них. В итоге из-за коронавируса пострадал только главврач больницы: его уволили.

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