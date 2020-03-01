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01.03.2020 18:30
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Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Профит получат первенцы и мужчины

Закон о расширении программы материнского капитала подписан президентом России.

Документ размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов 1 марта. Изменения в федеральное законодательство предполагают, что маткапитал в размере 466 617 рублей будут выплачивать с 1 января 2020 года при рождении первенца. За второго ребенка выплата будет на 150 тысяч больше. Получить деньги смогут не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными усыновителями ребенка. Действие федеральной программы продлено до конца 2026 года.

Напомним, о расширении программы материнского капитала для стимулирования рождаемости Владимир Путин объявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Петербургские депутаты поддержали инициативу президента частично: продлили действие городских выплат до 2027 года, но не стали давать материнский капитал за первенцев.

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Комментарии (5)

260561981
непонятно, если у родителей ребёнок родился 30 декабря 2019. Получается, с выплатой на первого они пролетают, а за второго 150к им дадут?
Antivse
С первым это полнейшая жесть, сейчас такое начнет плодиться и обналичивать... Можно сразу программу массового строительства детских домов утверждать, до кучи...
Skazochny
с такими темпами инфляции и роста цен НИ О ЧЁМ
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