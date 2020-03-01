Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Профит получат первенцы и мужчины
Закон о расширении программы материнского капитала подписан президентом России.
Документ размещен на портале для официальной публикации нормативно-правовых актов 1 марта. Изменения в федеральное законодательство предполагают, что маткапитал в размере 466 617 рублей будут выплачивать с 1 января 2020 года при рождении первенца. За второго ребенка выплата будет на 150 тысяч больше. Получить деньги смогут не только женщины, но и мужчины, если они являются единственными усыновителями ребенка. Действие федеральной программы продлено до конца 2026 года.
Напомним, о расширении программы материнского капитала для стимулирования рождаемости Владимир Путин объявил в ходе ежегодного послания Федеральному собранию. Петербургские депутаты поддержали инициативу президента частично: продлили действие городских выплат до 2027 года, но не стали давать материнский капитал за первенцев.