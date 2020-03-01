Двое сотрудников Росгвардии, которые патрулировали Невский район, спасли от переохлаждения и, возможно, более тяжких последствия для здоровья двухлетнего раздетого мальчика, сообщает 1 марта пресс-служба управления вневедомственной охраны войск нацгвардии по Санкт-Петербургу.

Малыша сняли с не застекленного балкона на пятом этаже в доме на Слободской улице. Ребенок, оставшийся без присмотра, привлек внимание прохожих, потому что кидал вниз игрушки через балконную перегородку. При этом очевидцы заметили, что на мальчике из одежды была только кофта.

Прибыв на место, старшина полиции Денис Хлопонин остался внизу, чтобы наблюдать за находящимся на балконе ребенком, а капитан Иван Раков поднялся на 5-й этаж. Дверь открыли соседи по коммуналке. Гвардеец сразу же направился к балкону и забрал оттуда мальчика. Только после этого, вернувшись в комнату, сотрудник обнаружил там мать ребенка. Она крепко спала под алкогольными парами. Вызванные на место медики не зафиксировали у ребенка никаких нарушений, после чего мать с сыном доставили в 10-й отдел полиции. Там мальчика передали сотрудникам отдела по работе с несовершеннолетними.



Как ранее сообщала «Фонтанка», в январе прохожие наблюдали, как оставшийся без присмотра дошкольник сидит, свесив ноги вниз из открытого окна на 16-м этаже. Помощь подоспела в последний момент. Ранее на Петроградской стороне двухлетнего мальчика спасти не успели.

