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01.03.2020 15:05
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В приложении «Яндекс.Такси» теперь можно узнать, хороший вы пассажир или не очень

«Яндекс.Такси» тестирует новую возможность своего приложения. Теперь пользователи услуг сервиса могут увидеть свой рейтинг.

Как пишет 1 марта vc.ru, индивидуальные оценки пассажиров существовали и ранее, но в феврале они стали видны некоторым пользователям. Пока водители не могут их увидеть, но в дальнейшем за хороших клиентов они будут бороться с усердием, полагают в руководстве сервиса.

Рейтинг рассчитывается, исходя из среднего на основе последних 40 оценок, говорится на сайте «Яндекс.Такси». Новые клиенты имеют больше веса. Максимальный рейтинг, как и у таксистов, — 5 звёзд. По данным опроса водителей «Яндекса», хорошие оценки пассажирам ставят за пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, заказ на удобное для парковки место и указание деталей в заказе (наличие ребенка, животного, багажа и так далее).

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