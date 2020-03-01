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01.03.2020 14:38
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Путин почтил память псковских десантников, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье

Владимир Путин прибыл в Псков 1 марта, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию трагической гибели псковских десантников в Чечне.

Глава государства возложил красные розы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

Псковские десантники погибли в 2000 году под Шатоем в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Сражение продолжалось с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих удерживали высоту от группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.

22 десантника удостоили звания Героя России, лишь один из них получил эту награду не посмертно. Ещё 68 солдат и офицеров получили Орден Мужества, 63 из них — посмертно.

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Комментарии (4)

Pex
Сзади очень плотный ряд бронетехники и очень скромная масовка.
sektor7
Светлая память, Вам ребята
krasnonosov
Кому-то из переобувшихся золотую звезду Героя России на грудь и право вновь носить бороду, а ребятам красные цветы.

"Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!" (с) И. Северянин
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