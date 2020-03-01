Путин почтил память псковских десантников, погибших 20 лет назад в Аргунском ущелье
Владимир Путин прибыл в Псков 1 марта, чтобы принять участие в мероприятиях, приуроченных к 20-летию трагической гибели псковских десантников в Чечне.
Глава государства возложил красные розы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.
Владимир Путин прилетел в Псков: Президент возложил цветы к памятнику десантникам 6-й роты pic.twitter.com/SOoGTi1lWc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 1, 2020
Псковские десантники погибли в 2000 году под Шатоем в бою с многократно превосходящими силами боевиков банды Шамиля Басаева и арабского наёмника Хаттаба. Сражение продолжалось с 29 февраля по 1 марта, 90 военнослужащих удерживали высоту от группировки боевиков численностью до 2,5 тысячи человек. В результате боя погибли 84 военнослужащих.
22 десантника удостоили звания Героя России, лишь один из них получил эту награду не посмертно. Ещё 68 солдат и офицеров получили Орден Мужества, 63 из них — посмертно.