В Севастополе есть своя «Сара Коннор». Она тоже сбежала из коронавирусного карантина

У женщины, которая сбежала из инфекционной больницы Севастополя, как и у петербурженки Аллы Ильиной , диагноз «коронавирус» не был подтвержден анализами. Предположительно беглянка могла направиться в Ростовскую область, во всяком случае, соседки по палате сообщили медикам, что такими планами она поделилась незадолго до исчезновения.

Напомним, что коронавирус, провоцирующий пневмонию, начал распространяться в Ухане в Китае в конце 2019 года. В результате беспрецедентных мер по организации карантина и ужесточению ответственности за отказ от госпитализации вплоть до расстрела Китай остановил распространение инфекции на своей территории. Однако болезнь перекинулась на Европу. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 6 тысяч, за сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В Петербурге большой резонанс вызвало бегство четверых пациентов из карантинных боксов в инфекционной больнице имени Боткина. Диагноз официально не был подтвержден ни у кого из них. В итоге из-за коронавируса пострадал только главврач больницы: его уволили.

