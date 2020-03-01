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01.03.2020 13:37
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В Севастополе есть своя «Сара Коннор». Она тоже сбежала из коронавирусного карантина

История «русской Сары Коннор» из Петербурга повторяется в Севастополе: там объявили в розыск женщину, которая самовольно покинула коронавирусный карантин.

Как сообщила 1 марта «Интерфаксу» руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, объявление в розыск санкционировано решением суда.

У женщины, которая сбежала из инфекционной больницы Севастополя, как и у петербурженки Аллы Ильиной, диагноз «коронавирус» не был подтвержден анализами. Предположительно беглянка могла направиться в Ростовскую область, во всяком случае, соседки по палате сообщили медикам, что такими планами она поделилась незадолго до исчезновения.

Напомним, что коронавирус, провоцирующий пневмонию, начал распространяться в Ухане в Китае в конце 2019 года. В результате беспрецедентных мер по организации карантина и ужесточению ответственности за отказ от госпитализации вплоть до расстрела Китай остановил распространение инфекции на своей территории. Однако болезнь перекинулась на Европу. По данным ВОЗ, по состоянию на 1 марта число заразившихся коронавирусом за пределами Китая превысило 6 тысяч, за сутки зафиксировано 1318 новых случаев. В Петербурге большой резонанс вызвало бегство четверых пациентов из карантинных боксов в инфекционной больнице имени Боткина. Диагноз официально не был подтвержден ни у кого из них. В итоге из-за коронавируса пострадал только главврач больницы: его уволили.

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Комментарии (5)

Kit.
Что за "карантин" там такой - с "соседками по палате"? Эксперименты над людьми ставят, по распространению вируса в больничных условиях?
DmitrySpb79
В Англии людей без симптомов сажают на домашний карантин: https://www.bbc.com/news/uk-51506729

Нужды сидеть в больничном боксе здоровому человеку без симптомов в общем-то не так уж много (особенно учитывая состояние российских больниц, где провести 2 недели не очень хочется).
krasnonosov
Судя по новости, в Украине те же проблемы с дисциплиной населения, как и в России.
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