FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+1°C/Завтра: +3
66.99р73.72р
01.03.2020 13:31
0
Печать

Под Калугой на Масленице вместо чучела сожгли мост. Его строили петербуржцы

Мост вместо чучела сожгли во время празднования Масленицы в Калужской области. Огонь полностью уничтожил деревянный объект, возведенный петербургскими архитекторами. Так было задумано.

Эффектной получилась Масленица в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой. Днем 29 февраля там сожгли не банальное чучело, а большой деревянный мост, построенный как раз к этому случаю петербургским архитектурным бюро Katarsis. Проект назвали «Сжигая мосты».

Как рассказали в арт-парке, мост начали строить в конце декабря. На него пошли тронутый жуком-короедом сухостой, испорченные палеты с производств Калужской области, солома и деревянный строительный мусор. Высота переправы — 20 метров, длина — 66 метров.

«Идея с сожжением моста простая и ёмкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени — беспокойному, переменчивому и в то же время интересному. Хотелось создать образ простой, но многослойный. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен», — прокомментировал задумку партнер архитектурного бюро Петр Советников.

Судя по фото и видео, сожжение получилось весьма эффектным. Посмотреть на это хотели многие: к празднику в продаже билетов уже не было.

Напомним, в Приморье на празднике проводов зимы показали гей-порно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний