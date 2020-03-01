Под Калугой на Масленице вместо чучела сожгли мост. Его строили петербуржцы
Мост вместо чучела сожгли во время празднования Масленицы в Калужской области. Огонь полностью уничтожил деревянный объект, возведенный петербургскими архитекторами. Так было задумано.
Эффектной получилась Масленица в арт-парке «Никола-Ленивец» под Калугой. Днем 29 февраля там сожгли не банальное чучело, а большой деревянный мост, построенный как раз к этому случаю петербургским архитектурным бюро Katarsis. Проект назвали «Сжигая мосты».
Как рассказали в арт-парке, мост начали строить в конце декабря. На него пошли тронутый жуком-короедом сухостой, испорченные палеты с производств Калужской области, солома и деревянный строительный мусор. Высота переправы — 20 метров, длина — 66 метров.
«Идея с сожжением моста простая и ёмкая, соответствующая одновременно и духу места, его вневременному, медитативному характеру, и духу нашего времени — беспокойному, переменчивому и в то же время интересному. Хотелось создать образ простой, но многослойный. При этом горящий мост мог бы стать метафорой происходящих в мире перемен», — прокомментировал задумку партнер архитектурного бюро Петр Советников.
Судя по фото и видео, сожжение получилось весьма эффектным. Посмотреть на это хотели многие: к празднику в продаже билетов уже не было.
Напомним, в Приморье на празднике проводов зимы показали гей-порно.