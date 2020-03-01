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01.03.2020 11:42
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Драка на Генерала Симоняка началась из-за дам. Победителями в полицию поехали представители Кавказа

Стали известны подробности массовой драки в Кировском районе Петербурга. Началось всё с банальной женской склоки, но постепенно переросло в противостояние петербуржцев и уроженцев Дагестана.

Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, события, о которых мы писали накануне, происходили ночью у входа в кафе «Манго Холл» на углу улиц Генерала Симоняка и Стойкости. После полуночи там что-то не поделили дама 42 лет и 22-летняя девушка. За последнюю вступились выходцы с Северного Кавказа в количестве восьми человек, большинство не старше 25 лет. Интересно, что один из них с рождения наделён звучным именем Махач.

Защита второй женщины проседала — на её сторону встали двое петербуржцев, 36 и 38 лет. Оба с места драки уехали в больницу с травмами головы, переломом носа и различными ушибами. Сама петербурженка тоже получила закрытую черепно-мозговую травму. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении лёгкого вреда здоровью. fontanka.ru/2020/02/29/68992180/

По данным «Фонтанки», один из задержанных уроженцев Дагестана уже готовится предстать перед судом по обвинению в краже.

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Комментарии (7)

Skazochny
8 к 2 честный бой, хотели 1 на 1? вы чего? это славяне 1 на 1, у аульных минимальное превосходство 4 к 1)
hal9000
Надо доводить их до тяжкого вреда..тогда статья получше будет закроют этих дикарей от общества на несколько лет..а тут легкие побои..статья не о чем..но я думаю недолго им осталось на свободе..нанесут и тяжкий вред кому нибудь...)
Piter4452
Восемь против двоих-это по пацански, джигиты, однако.
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