Драка на Генерала Симоняка началась из-за дам. Победителями в полицию поехали представители Кавказа

Стали известны подробности массовой драки в Кировском районе Петербурга. Началось всё с банальной женской склоки, но постепенно переросло в противостояние петербуржцев и уроженцев Дагестана.



Как стало известно «Фонтанке» 1 марта, события, о которых мы писали накануне, происходили ночью у входа в кафе «Манго Холл» на углу улиц Генерала Симоняка и Стойкости. После полуночи там что-то не поделили дама 42 лет и 22-летняя девушка. За последнюю вступились выходцы с Северного Кавказа в количестве восьми человек, большинство не старше 25 лет. Интересно, что один из них с рождения наделён звучным именем Махач.

