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01.03.2020 10:13
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В Купчино ночью выгорела квартира. В ней нашли один череп

Квартира выгорела ночью 1 марта во Фрунзенском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Погиб хозяин.

Сильный запах гари жители пятиэтажной хрущевки №15, корпус 2, по улице Белы Куна почувствовали в начале второго ночи и набрали телефон спасателей. Полыхала квартира на последнем этаже.

«В 2-х комнатной отдельной квартире, выгорела комната площадью 20 кв. метров», - отметили в ведомстве, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.

Огонь потушили в два ночи. Все это время соседям было не до сна: людей снизу даже пришлось эвакуировать по приставной лестнице через балкон.

Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру
Фото: Фонтанка.ру

Соседи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», что погиб хозяин квартиры, мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», петербуржец сгорел буквально дотла - в помещении нашли череп.

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