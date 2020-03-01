В Купчино ночью выгорела квартира. В ней нашли один череп
Квартира выгорела ночью 1 марта во Фрунзенском районе, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Погиб хозяин.
Сильный запах гари жители пятиэтажной хрущевки №15, корпус 2, по улице Белы Куна почувствовали в начале второго ночи и набрали телефон спасателей. Полыхала квартира на последнем этаже.
«В 2-х комнатной отдельной квартире, выгорела комната площадью 20 кв. метров», - отметили в ведомстве, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.
Огонь потушили в два ночи. Все это время соседям было не до сна: людей снизу даже пришлось эвакуировать по приставной лестнице через балкон.
Соседи в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», что погиб хозяин квартиры, мужчина, который вел асоциальный образ жизни. Судя по фотографиям, оказавшимся в распоряжении «Фонтанки», петербуржец сгорел буквально дотла - в помещении нашли череп.