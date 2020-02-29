Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.40 на съезде с КАДа в сторону Рыбацкого трагически встретились «Митсубиси», ВАЗ-2115, «Тойота» и «Ауди». В результате пострадал 28-летний молодой человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.



Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавший вылетел через лобовое стекло российской машины.

