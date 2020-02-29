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29.02.2020 22:42
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В Рыбацком столкнулись три иномарки и ВАЗ. Водитель российской машины вылетел в окно

Четыре легковые машины столкнулись в Невском районе Петербурга вечером 29 февраля. Пострадал водитель единственного отечественного автомобиля.

Фото: фото с cайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с cайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти, около 19.40 на съезде с КАДа в сторону Рыбацкого трагически встретились «Митсубиси», ВАЗ-2115, «Тойота» и «Ауди». В результате пострадал 28-летний молодой человек, он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, пострадавший вылетел через лобовое стекло российской машины.

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