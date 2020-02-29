В США - первый умерший от коронавируса, в Италии - уже больше тысячи заболевших

В Италии коронавирус подхватило уже больше тысячи человек, в Соединенных Штатах зафиксирована первая смерть от вызванной им пневмонии. Ирану, где новая инфекция унесла четыре десятка человек, помощь предложила Россия.



29 февраля стало известно, что в штате Вашингтон впервые умер заболевший коронавирусом. Гибель человека подтвердили местные власти, сообщает «Ассошиэйтед пресс». В США документально подтверждено 62 случая заболевания.



Что касается Италии, где умерло уже 29 человек, то там число заразившихся превысило тысячу и составило 1049, передает «Газета.ру». Смогли выкарабкаться 50 человек. Власти европейской страны утверждают, что половина пациентов изолированы дома. Вирус у них подтвержден, но симптомы либо отсутствуют, либо болезнь протекает в легкой форме.

