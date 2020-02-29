Вничью завершился матч 20 тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Локомотив» в субботу, 29 февраля, в Петербурге. Ни одна из команд так и не смогла ни разу отличиться.
Отметим, что в составе «Зенита» не сыграл травмированный Артем Дзюба. В первом тайме «Локомотив» остался без своего главного тренера Юрия Семина, удаленного за споры с арбитром.
Таким образом, обе команды набрали по одному очку за ничью. «Зенит» продолжает лидировать с 46 очками. Следующий матч петербуржцы проведут 4 марта на выезде против грозненского «Ахмата».
Напомним, во время игры между болельщиками двух команд произошла стычка.