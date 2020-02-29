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29.02.2020 21:00
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Без Дзюбы «Зенит» не смог обыграть «Локомотив»

Вничью завершился матч 20 тура чемпионата РПЛ «Зенит» - «Локомотив» в субботу, 29 февраля, в Петербурге. Ни одна из команд так и не смогла ни разу отличиться.

Отметим, что в составе «Зенита» не сыграл травмированный Артем Дзюба. В первом тайме «Локомотив» остался без своего главного тренера Юрия Семина, удаленного за споры с арбитром.

Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко
Фото: Сергей Михайличенко

Таким образом, обе команды набрали по одному очку за ничью. «Зенит» продолжает лидировать с 46 очками. Следующий матч петербуржцы проведут 4 марта на выезде против грозненского «Ахмата».

Напомним, во время игры между болельщиками двух команд произошла стычка.

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