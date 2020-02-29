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29.02.2020 20:51
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В Купчино огонь поглотил отходы, а с ними и два автомобиля

Мусорная площадка сгорела 29 февраля на юге Петербурга, а вместе с ней - и две машины. Столб черного дыма было видно в нескольких районах города.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Пожарных вызвали днем во двор на проспекте Славы, 41, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Там полыхали два пухто под одной крышей. Пламя разгорелось так сильно, что огнем уничтожило два припаркованных рядом автомобиля. И от площадки, и от транспорта остался только остов.

Черный дым было видно и в Невском районе, и во Фрунзенском, и в Московском.

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