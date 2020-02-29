Мусорная площадка сгорела 29 февраля на юге Петербурга, а вместе с ней - и две машины. Столб черного дыма было видно в нескольких районах города.

Пожарных вызвали днем во двор на проспекте Славы, 41, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте». Там полыхали два пухто под одной крышей. Пламя разгорелось так сильно, что огнем уничтожило два припаркованных рядом автомобиля. И от площадки, и от транспорта остался только остов.



Черный дым было видно и в Невском районе, и во Фрунзенском, и в Московском.

