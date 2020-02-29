СМИ: Приложение россиянина из списка миллиардеров Forbes будет работать в ЕС и США, но не в России

Один из самых успешных мировых стартапов Revolut, который позволил его создателю, выходцу из России Николаю Сторонскому, войти в список долларовых миллиардеров, не будет запущен в РФ.



«Стартап <...> сейчас фокусируется на Северной Америке и Азии, а на другие рынки решит выходить, когда будет уверен, что сможет обеспечить «превосходное качество обслуживания» с первого дня», - рассказал 29 февраля представитель компании в комментарии изданию The Bell.



Мобильное приложение и платежная карта «Револют» стали популярным из-за возможности конвертировать деньги из одной валюты в другую из 140 доступных практически без комиссии, а также делать трансграничные переводы. Сервис смог в начале года привлечь 500 миллионов долларов, а сам бизнес был оценен в 5,5 миллиарда долларов. В 2018 году компания решила выйти и на российский рынок, для чего был заключен договор с компанией Qiwi и открыты офисы. Revolt также начал отправлять свои карты и в РФ, но они потом перестали работать.

