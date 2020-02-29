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29.02.2020 18:55
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В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

На карте мира 29 февраля появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом для всех — и местных жителей, и туристов. Так в Люксембурге решили бороться с пробками на дорогах.

Как сообщает ТАСС, революционное решение приняло правительство страны. За проезд в автобусах, трамваях и поездах теперь не надо платить. В честь такого события на четырех вокзалах королевства состоятся концерты, и не только.

Щедрый жест — на самом деле попытка решить проблему пробок на дорогах. В столице одной из самых зажиточных стран мира живут 110 000 человек, в герцогстве в целом — 614 000. Но на работу каждый день приезжают жители других приграничных стран — Бельгии, Германии и Франции. Это сотни тысяч человек. Движение на дорогах в столице встает.

Планируется, что сэкономить на транспорте смогут почти 40% домохозяйств. Бюджету это обойдется в 41 млн евро в год, что возместят налогоплательщики.

Люксембург на данный момент является единственной страной с бесплатным общественным транспортом. В столице Эстонии Таллине оплата за проезд в общественном транспорте была отменена в 2013 году, но эта мера распространяется только на местных жителей. Северный французский город Дюнкерк с населением в 200 тыс. человек также ввел бесплатный проезд на автобусах и трамваях в 2018 году.

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Комментарии (3)

krasnonosov
Интересно, в Петербурге уже начали обдумывать на сколько рублей повышать для горожан стоимость проезда в метро и наземном транспорте в следующем году? Ведь нищая Россия не может себе позволить такую роскошь, какую может позволить себе такая богатая "великая нефтегазовая держава" как Люксембург.
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Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. В 11 из 15 регионов с начала июля пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами, сообщила в четверг, 26 июля, агентству AFP министр экономики и инфраструктуры Эстонии Кадри Симсон.26 июл. 2018 г. ©
журналист Ф. как-о не очень в курсе видимо.
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