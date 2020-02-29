В Европе появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом

На карте мира 29 февраля появилась первая страна с бесплатным общественным транспортом для всех — и местных жителей, и туристов. Так в Люксембурге решили бороться с пробками на дорогах.



Как сообщает ТАСС, революционное решение приняло правительство страны. За проезд в автобусах, трамваях и поездах теперь не надо платить. В честь такого события на четырех вокзалах королевства состоятся концерты, и не только.



Щедрый жест — на самом деле попытка решить проблему пробок на дорогах. В столице одной из самых зажиточных стран мира живут 110 000 человек, в герцогстве в целом — 614 000. Но на работу каждый день приезжают жители других приграничных стран — Бельгии, Германии и Франции. Это сотни тысяч человек. Движение на дорогах в столице встает.

