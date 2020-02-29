«Зенит» назвал состав на матч с «Локомотивом»

Тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» назвал состав на матч 20-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против московского «Локомотива». Матч пройдет 29 февраля на «Газпром Арене».
С первых минут на поле выйдут Андрей Лунев, Дуглас Сантос, Бранислав Иванович (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Малком, Себастьян Дриусси.
В запасе остались Михаил Кержаков, Александр Васютин, Йордан Осорио, Юрий Жирков, Игорь Смольников, Данила Прохин, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Эмилиано Ригони, Даниил Шамкин, Сердар Азмун.
Матч начнется в 19:00 по московскому времени.
Напомним, что «Зенит» занимает первое место с 45 очками. «Локомотив» идет на пятом месте с 34 очками.