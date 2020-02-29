Независимая российская пресса объединилась в синдикат. Обещаны острые темы и гигантский охват аудитории

Новая организация, объединившая независимые СМИ, появилась в России. Она называется «Синдикат-100», включает в себя 25 газет, сайтов и телекомпаний и ставит своей целью правдивое освещение проблем страны.



«Против нас... работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей», — приводит слова своего главного редактора Дмитрия Муратова «Новая газета».