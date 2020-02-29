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29.02.2020 17:56
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Независимая российская пресса объединилась в синдикат. Обещаны острые темы и гигантский охват аудитории

Новая организация, объединившая независимые СМИ, появилась в России. Она называется «Синдикат-100», включает в себя 25 газет, сайтов и телекомпаний и ставит своей целью правдивое освещение проблем страны.

«Против нас... работает гигантская, обслуживаемая бюджетом машина. Но мы можем [ответить]. Самые интересные наши публикации на самые острые темы выпускать одновременно на всех площадках, чтобы их читало гигантское число людей», — приводит слова своего главного редактора Дмитрия Муратова «Новая газета».

По словам журналистов, коллегам предстоит «очень большая полевая работа». Независимая пресса намерена изучать российскую бедность и пожары, детские болезни и качество лечения, проблемы экологии.

В «Синдикат-100» вошли в том числе портал «Бумага», телеканал «Дождь», «Кавказский узел», «Новая газета», «Северопост.ру» (Мурманск), телекомпания ТВ2 (Томск), «Такие дела», «Черновик», «Эхо Москвы», «Юга.ру», Znak.com, Meduza и т. д.

Профессиональное сообщество готово принять в свои ряды и другие СМИ.

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Комментарии (2)

krasnonosov
Есть ли смысл, во времена внесения в текст конституции страны пунктов об обязательных горячих завтраках и обедах для населения, вести разговор о независимой прессе в этой стране. Эволюция вещь сложная и упрямая, если население не прикладывает усилий в своем развитии, то она возвращает его на предыдущую ступень. Что мы и наблюдаем на примере России.
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