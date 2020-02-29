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29.02.2020 16:31
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Эрдоган открыл беженцам путь в Европу. За день попытку попасть в ЕС предприняли 18 тысяч человек

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в его стране находятся 3,7 миллиона сирийцев, которым он не будет мешать уехать в Европу.

«Что мы сделали вчера? Мы открыли двери. Около 18 тысяч человек уже прибыли в Европу из Турции», — цитирует 29 февраля Эрдогана Bloomberg.

Турецкий лидер подчеркнул, что «правительство будет держать границы открытыми». По его словам, поток мигрантов может достигнуть 25–30 тысяч человек. Он подчеркнул, что в Турции 3,7 миллиона беженцев из Сирии.

Слова Эрдогана подтверждаются заявлением представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, который в комментарии Reuters рассказал об усилении контроля на границе из-за активности беженцев.

Напомним, что в 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение, согласно которому Анкара получает финансовую помощь за сдерживание мигрантов.

Ранее правящая турецкая Партия справедливости заявила, что страна «не в состоянии» сдерживать беженцев, а Эрдоган обвинил ЕС в бездействии.

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Комментарии (3)

VotONOkak
Туркам не привыкать кидать всех подряд - это у них в крови. История это уже 100500 раз показала.
krasnonosov
Капля в море по сравнению с тем, сколько их уже завезли в Россию. Идя по Невскому, в толпе уже давно можно долго не услышать ни одного слова по-русски, а только киш аля миш...
Жора  
Ну а чё? А ни чё! Обещать, не значит жениться. Кинул Евросоюз на бабки!)))
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