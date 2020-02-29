Эрдоган открыл беженцам путь в Европу. За день попытку попасть в ЕС предприняли 18 тысяч человек
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в его стране находятся 3,7 миллиона сирийцев, которым он не будет мешать уехать в Европу.
«Что мы сделали вчера? Мы открыли двери. Около 18 тысяч человек уже прибыли в Европу из Турции», — цитирует 29 февраля Эрдогана Bloomberg.
Турецкий лидер подчеркнул, что «правительство будет держать границы открытыми». По его словам, поток мигрантов может достигнуть 25–30 тысяч человек. Он подчеркнул, что в Турции 3,7 миллиона беженцев из Сирии.
Слова Эрдогана подтверждаются заявлением представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, который в комментарии Reuters рассказал об усилении контроля на границе из-за активности беженцев.
Напомним, что в 2016 году ЕС и Турция подписали соглашение, согласно которому Анкара получает финансовую помощь за сдерживание мигрантов.
Ранее правящая турецкая Партия справедливости заявила, что страна «не в состоянии» сдерживать беженцев, а Эрдоган обвинил ЕС в бездействии.