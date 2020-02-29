Эрдоган открыл беженцам путь в Европу. За день попытку попасть в ЕС предприняли 18 тысяч человек

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что в его стране находятся 3,7 миллиона сирийцев, которым он не будет мешать уехать в Европу.



«Что мы сделали вчера? Мы открыли двери. Около 18 тысяч человек уже прибыли в Европу из Турции», — цитирует 29 февраля Эрдогана Bloomberg.



Турецкий лидер подчеркнул, что «правительство будет держать границы открытыми». По его словам, поток мигрантов может достигнуть 25–30 тысяч человек. Он подчеркнул, что в Турции 3,7 миллиона беженцев из Сирии.



Слова Эрдогана подтверждаются заявлением представителя правительства Греции Стелиоса Петсаса, который в комментарии Reuters рассказал об усилении контроля на границе из-за активности беженцев.

