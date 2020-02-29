FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: 0
66.99р73.72р
29.02.2020 15:37
1
Печать

Папа римский заболел на фоне бушующего в Италии коронавируса

Понтифик уже третий день не появляется на публике. Ватиканские чиновники тем временем не могут объяснить, чем болеет папа римский Франциск.

«Папа Франциск отменяет официальные мероприятия третий день подряд, поскольку он борется с недомоганием», — цитирует 29 февраля заявление ватиканских чиновников Associated Press.

В Ватикане заверяют, что понтифик «продолжает работать в своей резиденции», при этом не уточнив, чем именно болеет Франциск. За последние семь лет священнослужитель никогда не отменял сразу так много мероприятий подряд.

Первые признаки болезни были зафиксированы у Франциска 27 февраля, когда он отменил литургию в базилике Сан-Джованни на Латеранском холме.

Напомним, что Италия остается самой пострадавшей от коронавируса европейской страной. В республике выявлено уже 800 случаев заражения.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

hal9000
Неслышно Италии..куда подевался итальянский дух..??..ведь если итальянца или итальянку заставить петь все замрут..перестанут дышать..а сейчас что??..Англия везде..сказать что английский голос неприятен нельзя..но Италия то лучше..не понимаю куда итальянский талант делся..погряз в бытовухе??
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний