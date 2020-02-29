Папа римский заболел на фоне бушующего в Италии коронавируса

Понтифик уже третий день не появляется на публике. Ватиканские чиновники тем временем не могут объяснить, чем болеет папа римский Франциск.



«Папа Франциск отменяет официальные мероприятия третий день подряд, поскольку он борется с недомоганием», — цитирует 29 февраля заявление ватиканских чиновников Associated Press.



В Ватикане заверяют, что понтифик «продолжает работать в своей резиденции», при этом не уточнив, чем именно болеет Франциск. За последние семь лет священнослужитель никогда не отменял сразу так много мероприятий подряд.

