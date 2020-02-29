Полицейский заявил о слежке за Голуновым после получения «информации» из СИЗО

Показания обвиняемого Ляховца 29 февраля опубликовала Baza. Полицейский заявил, что после «информации» из СИЗО он открыл дело предварительной оперативной проверки «в отношении неустановленного лица, который использует телефон с абонентским номером 8910***». Этот номер принадлежал Ивану Голунову. Далее полицейский начал искать адрес журналиста. Сделал он это через «Яндекс.Такси».

Фигурант дела Голунова, экс-начальник «наркотического» отдела УВД ЗАО Москвы Игорь Ляховец заявил, что следить за журналистом «Медузы» начали с 29 марта 2019 года. В тот день якобы «поступила информация» из столичного следственного изолятора № 3.

Но, поскольку о возвращении журналиста он узнал всего за полчаса, задерживать в аэропорту Голунова не стали: за ним установили наблюдение, «которое было фактически начато с 3 июня оперуполномоченным Коноваловым, Сергалиевым и Феофановым». В первый же день один из оперативников услышал телефонный разговор «о передаче каких-то дисков».



6 июня Ляховцу показалось странным, что молодой мужчина «оглянулся и быстрым шагом стал отходить» от здания на Петровском бульваре. Такое подозрительное, по мнению полиции, поведение и стало причиной задержания Голунова.



Ляховец настаивает на законности действий в отношении сотрудника «Медузы».



Ранее подчиненный Ляховца Денис Коновалов, тоже обвиняемый по делу Голунова, дал показания против своего экс-начальника. Он прямо заявил, что Ляховец поручил ему подкинуть журналисту наркотики.

