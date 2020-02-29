Тесты корабля Starship SN1 компании SpaceX в Техасе закончились неудачей.
Опытный образец SpaceX Starship SN1 был уничтожен во время испытания на площадке компании в районе Бока-Чика. Об этом свидетельствует опубликованное в ночь на 29 февраля видео NASA Spaceflight. ЧП произошло после того, как баки корабля заполнились криогенным топливом — жидким азотом. После взрыва части Starship SN1 разлетелись на высоту 10–20 метров. Напомним, что это не первый взрыв ракеты SpaceX. В ноябре прошлого года неудачей закончился запуск Starship Mk1.