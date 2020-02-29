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29.02.2020 13:12
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Посмотрите, как взорвался прототип новой ракеты Илона Маска

Тесты корабля Starship SN1 компании SpaceX в Техасе закончились неудачей.

Опытный образец SpaceX Starship SN1 был уничтожен во время испытания на площадке компании в районе Бока-Чика. Об этом свидетельствует опубликованное в ночь на 29 февраля видео NASA Spaceflight. ЧП произошло после того, как баки корабля заполнились криогенным топливом — жидким азотом. После взрыва части Starship SN1 разлетелись на высоту 10–20 метров. Напомним, что это не первый взрыв ракеты SpaceX. В ноябре прошлого года неудачей закончился запуск Starship Mk1.

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Комментарии (5)

Alexander_5e4cfced16b74
жидкий азот - правильно, а то что он назван топливом - неправильно ) вроде, это тестовые испытания были...
Snaky
Походу забыли освятить. :)))
Юрий Север
Как тебе такое Илон Маск!
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