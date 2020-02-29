FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: 0
66.99р73.72р
29.02.2020 12:14
0
Печать

Очередная авария с автобусом. Детская футбольная команда попала в ДТП в Поволжье

Автобус с игроками и тренерским штабом детского футбольного клуба «Нефтяник» опрокинулся в кювет на трассе в Ульяновской области.

«На автомобильной дороге «Солдатская Ташла — Кузоватово» водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет. В автобусе находилось 26 детей и 3 тренера», — сообщает 29 февраля правительство региона.

В результате ЧП пострадали 10 человек: один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще шести юным игрокам и тренеру оказали помощь на месте.

Губернатор Сергей Морозов поручил создать оперативный штаб для помощи пострадавшим.

Напомним, что это далеко не первое ДТП с участием автобусов за последнюю неделю. Так, 26 февраля рейс из Петербурга в Череповец прервался под Бокситогорском из-за перевернувшегося транспортного средства. Днем ранее школьный автобус вылетел в кювет в Лужском районе Ленобласти. 2 декабря в Забайкалье автобус упал с моста, в результате чего погибли 20 человек.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний