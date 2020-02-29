Автобус с игроками и тренерским штабом детского футбольного клуба «Нефтяник» опрокинулся в кювет на трассе в Ульяновской области.



«На автомобильной дороге «Солдатская Ташла — Кузоватово» водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет. В автобусе находилось 26 детей и 3 тренера», — сообщает 29 февраля правительство региона.



В результате ЧП пострадали 10 человек: один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще шести юным игрокам и тренеру оказали помощь на месте.

