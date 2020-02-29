Очередная авария с автобусом. Детская футбольная команда попала в ДТП в Поволжье
Автобус с игроками и тренерским штабом детского футбольного клуба «Нефтяник» опрокинулся в кювет на трассе в Ульяновской области.
«На автомобильной дороге «Солдатская Ташла — Кузоватово» водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего случилось опрокидывание транспортного средства в кювет. В автобусе находилось 26 детей и 3 тренера», — сообщает 29 февраля правительство региона.
В результате ЧП пострадали 10 человек: один ребенок находится в тяжелом состоянии. Еще шести юным игрокам и тренеру оказали помощь на месте.
Губернатор Сергей Морозов поручил создать оперативный штаб для помощи пострадавшим.
Напомним, что это далеко не первое ДТП с участием автобусов за последнюю неделю. Так, 26 февраля рейс из Петербурга в Череповец прервался под Бокситогорском из-за перевернувшегося транспортного средства. Днем ранее школьный автобус вылетел в кювет в Лужском районе Ленобласти. 2 декабря в Забайкалье автобус упал с моста, в результате чего погибли 20 человек.