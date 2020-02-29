Мошенники унесли у пенсионеров почти 2 млн рублей. В ход шли басни про девальвацию, блокировку карт, ДТП и болезни

Сразу пять заявлений о похищенных мошенниками средствах поступило в полицию Петербурга и Ленобласти за 28 февраля. У пенсионеров унесли в общей сложности почти 2 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе полицейского главка, в отдел пришла 81-летняя жительница Васильевского острова. Она рассказала, что днем 26-го числа ей на домашний телефон позвонил «сотрудник медцентра» и предложил купить таблетки. Позже в квартиру на улице Кораблестроителей, 44, приехал курьер и взял у пожилой женщины 190 тысяч за медикаменты. Очнувшись, петербурженка поняла, что, мягко говоря, переплатила.



Еще одна пострадавшая — 85-летняя жительница Красногвардейского района. 17 февраля у станции метро «Лесная» неизвестная женщина, представившись знакомой ее дочери, предупредила старушку о наступающей девальвации. Доверчивая жертва сняла со счета мужа 500 тысяч рублей и со своего 800 тысяч. Эту сумму она отдала новой знакомой, которая предсказуемо с деньгами пропала.

В тот же день в Василеостровскую полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения. В полдень во время прогулки ее также настигла обманщица: сообщила о том, что зять пенсионерки, управляя автомобилем, сбил ребенка. Мол, избавить родственника от позора и тюрьмы можно за 230 тысяч рублей. Петербурженка пригласила незнакомку в квартиру на Гаванской улице, где передала требуемую сумму. А в Тихвинском районе жертвой обмана стала 80-летняя местная жительница. 26 февраля ей позвонил мужчина и обрадовал, что ей положена социальная выплата — 420 тысяч рублей. Но для ее получения надо заплатить госпошлину — 108 тысяч. После этого пенсионерка пошла на почту и перевела на некий счет названную сумму.

