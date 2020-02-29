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29.02.2020 10:12
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Свердловская набережная в снегопад собрала не менее 6 аварий. Пострадал ребенок

Ребенок младшего школьного возраста пострадал в ДТП на набережной Невы во время снегопада. Машина вылетела со своей полосы на поребрик.

Как сообщили в УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария на Свердловской набережной, 18, произошла в начале восьмого вечера 28 февраля. Водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. Сам 32-летний водитель не пострадал, однако травмы получила девочка 2012 года рождения. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

Судя по видео, опубликованному в группе «ДТП и ЧП» «ВКонтакте», на коротком участке набережной — длиной не больше 2 км — одномоментно произошло не менее 6 аварий с участием десятка машин.

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