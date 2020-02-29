Охранников метро и вокзалов вооружат электрошокерами

Они предусматривают, что охране объектов транспортной инфраструктуры разрешается применять спецсредства для отражения нападения, пресечения сопротивления или задержания правонарушителей. При этом сотрудники службы безопасности обязаны предупредить об использовании средств, стараться свести к минимум причиняемый нарушителю вред, а в случае получения им телесных повреждений – обеспечить оказание медицинской помощи.

В правительстве России убеждены, что электрошокеры и шоковые разрядники являются безопасными средствами: «Необходимость использования сотрудниками подразделений транспортной безопасности гражданского оружия самообороны и в первую очередь электрошоковых устройств обосновывается тем, что их деятельность зачастую осуществляется на объектах массового скопления людей, где использование огнестрельного оружия запрещено, так как это может повлечь причинение вреда для жизни и здоровья людей», – отмечается в официальном заключении. Кроме того, такие спецсредства в настоящее время вправе носить частные охранники и сотрудники вневедомственной охраны, судебные приставы, работники почтовой связи и инспекторы природоохранных органов, военнослужащие Росгвардии и другие лица. Для приобретения таких устройства гражданами и иностранцами не требуется получение лицензии



Федеральный закон предписывает вооружать сотрудников транспортной безопасности электрошокерами и шоковыми разрядниками отечественного производства. Согласно установленным Минздравом нормативам, такие спецсредства могут причинять физические повреждения, в том числе электроожоги умеренной выраженности, в течение десяти минут влиять на сердцебиение и частоту дыхания, а также приводить к судорогам. В то же время перечень допускаемых к использованию конкретных устройств законодатели делегировали определить правительству, но соответствующее постановление пока не принято.

