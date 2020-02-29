Чешский стартап переделает УАЗы под электричество и будет продавать их в Британии

Чешская компания MW Motors привлекла к себе внимание год назад, когда представила весьма своеобразный проект электромобиля в стиле ретро - Luka EV. Сейчас она заставила вспомнить о себе еще более необычным проектом - УАЗом с электрическим двигателем.



Более того, на этот раз Морис Вард, основатель и владелец компании, заверил издание InsideEVs, что уже в 2020 году начнутся серийное производство и поставки электрических «УАЗиков». Продаваться он будет под названием UAZ Spartan.

Примечательно, что первые серийные машины будут праворульными, поскольку предназначены для поставок в Великобританию. Как считает компания MW Motors, после прекращения производства классического Land Rover Defender на Британских островах осталось немало людей, которым нужна простая, недорогая и неприхотливая «рабочая лошадка». Новый Defender, напичканный электроникой и дорогой кожей и стоящий «от 50 000 евро», вряд ли подходит под эту категорию.