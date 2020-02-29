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29.02.2020 00:29
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Чешский стартап переделает УАЗы под электричество и будет продавать их в Британии

Фото: MW Motors

Чешская компания MW Motors привлекла к себе внимание год назад, когда представила весьма своеобразный проект электромобиля в стиле ретро - Luka EV. Сейчас она заставила вспомнить о себе еще более необычным проектом - УАЗом с электрическим двигателем.

Более того, на этот раз Морис Вард, основатель и владелец компании, заверил издание InsideEVs, что уже в 2020 году начнутся серийное производство и поставки электрических «УАЗиков». Продаваться он будет под названием UAZ Spartan.

Примечательно, что первые серийные машины будут праворульными, поскольку предназначены для поставок в Великобританию. Как считает компания MW Motors, после прекращения производства классического Land Rover Defender на Британских островах осталось немало людей, которым нужна простая, недорогая и неприхотливая «рабочая лошадка». Новый Defender, напичканный электроникой и дорогой кожей и стоящий «от 50 000 евро», вряд ли подходит под эту категорию.

О «начинке» электрического UAZ пока известно немного. Сообщается, что у него сохранятся родная трансмиссия и система полного привода, а батареи будут предлагаться двух размеров: 56 и 90 киловатт. Где именно в кузове стандартного УАЗ «Хантер», каковым по сути и является Spartan, можно реально поместить батарею на 90 киловатт и сколько она будет весить, для издания InsideEVs осталось неясным.

При этом не приводятся ни мощность двигателя (двигателей?), ни данные о пробеге на одном заряде. На сайте компании сообщается только, что мощность «достаточная».

Поставки элекро-«уазиков» чешская компания планирует начать уже во втором квартале 2020 года. Первым рынком станет Великобритания, получив праворульный вариант, однако ближе к концу года должны появиться и леворульная модификация и начаться поставки в другие европейские страны.

Как отмечается на сайте компании, проект «использует кооперацию» и «существующие заводы мирового класса УАЗ и мастерские MW Motors в Европе», которые позволяют сочетать проверенную временем платформу российского вездехода с передовыми электрическими технологиями.

InsideEVs также выяснили, что, кроме электрической версии Spartan, покупателям в Европе предложат и бензиновую. На вопрос, будет ли в ней использоваться стандартный двигатель УАЗ и чем именно такой автомобиль будет отличаться от УАЗ «Хантер», чешская компания не ответила.

Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors
Фото: MW Motors

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