Чешский стартап переделает УАЗы под электричество и будет продавать их в Британии
Чешская компания MW Motors привлекла к себе внимание год назад, когда представила весьма своеобразный проект электромобиля в стиле ретро - Luka EV. Сейчас она заставила вспомнить о себе еще более необычным проектом - УАЗом с электрическим двигателем.
Более того, на этот раз Морис Вард, основатель и владелец компании, заверил издание InsideEVs, что уже в 2020 году начнутся серийное производство и поставки электрических «УАЗиков». Продаваться он будет под названием UAZ Spartan.
Примечательно, что первые серийные машины будут праворульными, поскольку предназначены для поставок в Великобританию. Как считает компания MW Motors, после прекращения производства классического Land Rover Defender на Британских островах осталось немало людей, которым нужна простая, недорогая и неприхотливая «рабочая лошадка». Новый Defender, напичканный электроникой и дорогой кожей и стоящий «от 50 000 евро», вряд ли подходит под эту категорию.
О «начинке» электрического UAZ пока известно немного. Сообщается, что у него сохранятся родная трансмиссия и система полного привода, а батареи будут предлагаться двух размеров: 56 и 90 киловатт. Где именно в кузове стандартного УАЗ «Хантер», каковым по сути и является Spartan, можно реально поместить батарею на 90 киловатт и сколько она будет весить, для издания InsideEVs осталось неясным.
При этом не приводятся ни мощность двигателя (двигателей?), ни данные о пробеге на одном заряде. На сайте компании сообщается только, что мощность «достаточная».
Поставки элекро-«уазиков» чешская компания планирует начать уже во втором квартале 2020 года. Первым рынком станет Великобритания, получив праворульный вариант, однако ближе к концу года должны появиться и леворульная модификация и начаться поставки в другие европейские страны.
Как отмечается на сайте компании, проект «использует кооперацию» и «существующие заводы мирового класса УАЗ и мастерские MW Motors в Европе», которые позволяют сочетать проверенную временем платформу российского вездехода с передовыми электрическими технологиями.
InsideEVs также выяснили, что, кроме электрической версии Spartan, покупателям в Европе предложат и бензиновую. На вопрос, будет ли в ней использоваться стандартный двигатель УАЗ и чем именно такой автомобиль будет отличаться от УАЗ «Хантер», чешская компания не ответила.