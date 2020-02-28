На исходе зимы в Петербурге выпал снег и удивил водителей. Они встали в пробках из-за многочисленных ДТП

Десятки аварий во всех районах Петербурга спровоцировали неожиданные погодные условия 28 февраля. Водители с трудом удерживались на дорогах заснеженного города.

Множество фотографий в соцсетях выкладывают автомобилисты. Очевидцы насчитали девять ДТП на отрезке от Малоохтинской до Арсенальной набережной. В аварии попадали сразу по пять-шесть автомобилей, но, судя по всему, повреждено было в основном железо.

На перекрестке улицы Брянцева и проспекта Просвещения «Форд» спровоцировал ДТП с участием автомобиля такси. Последний, уходя от столкновения, выехал на тротуар и выбил капотом ограждение.



«На Дальневосточном передо мной случилось ДТП. На «Фокусе оттормаживался», но очень скользко, влетел в «Киа», а её по инерции в автобус на остановке понесло. Все живы», - рассказывают очевидцы из Невского района.

Аварии фиксировали и неподалеку от метро «Черная речка», и на Северном проспекте в Выборгском районе. Не лучше ситуация и ближе к южным районам, неподалеку от Обводного канала. «Вся сторона дороги до Обводного сплошной лёд, просто не остановиться», - объясняют причины аварий очевидцы.



«Масленичные катания» засняли горожане на Суздальском проспекте, также в кадр попали две аварии «с разницей 300 метров друг от друга» на Дальневосточном.



Почти все аварии обошлись без пострадавших, однако были и серьезные происшествия. Так, сообщает региональное управление ГИБДД, около девяти часов вечера на Белевском проспекте в «Ауди» на той же полосе въехал неизвестный водитель. 22-летний молодой человек за рулем A4 после толчка выехал на встречную полосу и врезался в припаркованную «Сканию», водитель легкового автомобиля в больнице в тяжелом состоянии.

