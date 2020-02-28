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28.02.2020 23:23
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День, который стоил 6 млрд долларов. СМИ подсчитали, сколько потеряли богатейшие россияне из-за обвала на биржах

Пятеро самых богатых россиян 28 февраля потеряли более шести млрд долларов из-за обвала на биржах, который связан с распространением коронавируса. Подсчеты провел Forbes.

Больше всех от снижения стоимости акций пострадал президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — его состояние уменьшилось за день на $1,6 млрд, до $23,2 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял $1,4 млрд (у него осталось $26 млрд). Третий в списке богатейших россиян, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, обеднел на $1,2 млрд (состояние оценивается в $22,5 млрд). Собственник Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял $910 млн (осталось $21,3 млрд). «Удачнее» других миллиардеров выступил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние уменьшилось на $948 млн, до $19,9 млрд.

Напомним, «Фонтанка» ранее писала о том, как российские биржи упали из-за распространения по миру коронавируса. Всемирная организация здравоохранения 28 февраля заявила, что риск распространения по миру COVID-19 достиг «очень высокого уровня».

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Комментарии (2)

i224
Нужно всем миром скинуться и компенсировать согражданам эти потери!
260570541
примите мои соболезнования :(
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