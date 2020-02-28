День, который стоил 6 млрд долларов. СМИ подсчитали, сколько потеряли богатейшие россияне из-за обвала на биржах
Пятеро самых богатых россиян 28 февраля потеряли более шести млрд долларов из-за обвала на биржах, который связан с распространением коронавируса. Подсчеты провел Forbes.
Больше всех от снижения стоимости акций пострадал президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов — его состояние уменьшилось за день на $1,6 млрд, до $23,2 млрд. Совладелец «Норникеля» Владимир Потанин потерял $1,4 млрд (у него осталось $26 млрд). Третий в списке богатейших россиян, предправления НОВАТЭКа Леонид Михельсон, обеднел на $1,2 млрд (состояние оценивается в $22,5 млрд). Собственник Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин потерял $910 млн (осталось $21,3 млрд). «Удачнее» других миллиардеров выступил совладелец «Северстали» Алексей Мордашов — его состояние уменьшилось на $948 млн, до $19,9 млрд.