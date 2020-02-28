«Сирия, Россия и Иран должны прекратить наступление». Трамп выразил соболезнования Эрдогану

Президент США Дональд Трамп осудил атаку армии правительства Сирии, при которой погибли турецкие военные. Как сообщил 28 февраля в своем Twitter помощник Трампа Джадд Дир, американский лидер высказал свои соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре со своим коллегой из Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом.



«Оба лидера согласились с тем, что власти Сирии, России и Ирана должны прекратить наступление, пока еще больше мирных граждан не были убиты или вынуждены бежать», — подчеркнул Дир.

