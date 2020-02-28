«Сирия, Россия и Иран должны прекратить наступление». Трамп выразил соболезнования Эрдогану
Президент США Дональд Трамп осудил атаку армии правительства Сирии, при которой погибли турецкие военные. Как сообщил 28 февраля в своем Twitter помощник Трампа Джадд Дир, американский лидер высказал свои соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре со своим коллегой из Турции, Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Оба лидера согласились с тем, что власти Сирии, России и Ирана должны прекратить наступление, пока еще больше мирных граждан не были убиты или вынуждены бежать», — подчеркнул Дир.
Справка:
28 февраля президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе. Переговоры прошли и между главами Генштабов РФ и США.
Ранее Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с президентами России и Франции, а также канцлером ФРГ до 5 марта. Но в последние дни ситуация в зоне деэскалации резко обострилась. Турция заявила о том, что за минувшие сутки потеряла в боевых действиях 33 своих солдата, и обвинила в этом не только правительственную армию САР, но и Россию. Подробнее о причинах конфликта в Сирии читайте в интервью «Фонтанке» востоковеда Алексея Образцова.