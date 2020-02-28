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28.02.2020 21:36
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ВОЗ: Риск распространения коронавируса достиг «очень высокого уровня»

Всемирная организация здравоохранения считает, что риск распространения по миру нового типа коронавируса COVID-19 достиг «очень высокого уровня». О повышении степени угрозы 28 февраля сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.

Серьезное беспокойство организации вызывает рост числа случаев заражения вирусом в разных странах. Гебрейесус привел последние данные: во всем мире, кроме Китая, число заразившихся достигло 4184 человек, за сутки зафиксированы 645 новых случая. Погибли от вируса за пределами КНР 67 человек.

Напомним, коронавирус 28 февраля серьезно ударил по российским биржам: индекс РТС упал на 6,24% всего за один день. Кроме того, Нефть марки Brent рухнула сегодня ниже 49 долларов за баррель.

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Комментарии (1)

nuga
хватит,надоелораздули из мухи слона,от спида больше умирают,онкологии,гриппа и никто не вопит. Кому то очень нужно раздуть пожар паники из за Орз.
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