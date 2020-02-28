ВОЗ: Риск распространения коронавируса достиг «очень высокого уровня»
Всемирная организация здравоохранения считает, что риск распространения по миру нового типа коронавируса COVID-19 достиг «очень высокого уровня». О повышении степени угрозы 28 февраля сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
Серьезное беспокойство организации вызывает рост числа случаев заражения вирусом в разных странах. Гебрейесус привел последние данные: во всем мире, кроме Китая, число заразившихся достигло 4184 человек, за сутки зафиксированы 645 новых случая. Погибли от вируса за пределами КНР 67 человек.