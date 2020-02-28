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28.02.2020 20:20
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Налоговая банкротит петербургского производителя бижутерии Jenavi

Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве одного из юридических лиц петербургского производителя бижутерии Jenavi. Информация об этом 28 февраля появилась в электронной картотеке арбитражных судов.

Налоговая подала иск против ООО «Женави», гендиректором и владельцем которого является предприниматель Евгений Протопопов. В начале февраля налоговая подавала аналогичное заявление против компании, но суд вернул его истцу.

По данным СПАРК, в 2014 году выручка ООО «Женави» составляла почти 300 млн рублей, но после этого показатель стал с каждым годом снижаться. В 2018 году выручка фирмы достигла 73 млн рублей.

Ранее «Фонтанка» писала о сложностях, с которыми пришлось столкнуться Jenavi. Производитель, известный поставками украшений для московского Кремля, защищал в суде права на свою торговую марку.

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