Налоговая банкротит петербургского производителя бижутерии Jenavi

Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти иск о банкротстве одного из юридических лиц петербургского производителя бижутерии Jenavi. Информация об этом 28 февраля появилась в электронной картотеке арбитражных судов.



Налоговая подала иск против ООО «Женави», гендиректором и владельцем которого является предприниматель Евгений Протопопов. В начале февраля налоговая подавала аналогичное заявление против компании, но суд вернул его истцу.

По данным СПАРК, в 2014 году выручка ООО «Женави» составляла почти 300 млн рублей, но после этого показатель стал с каждым годом снижаться. В 2018 году выручка фирмы достигла 73 млн рублей.