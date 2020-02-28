«Ничего спортивного в аренде Кокорина нет». Аршавин высказался о переходе нападающего «Зенита» в «Сочи»

Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин высказался по поводу аренды нападающего петербуржцев Александра Кокорина в ФК «Сочи».



«Думаю, ничего спортивного в этом решении нет, — сказал Аршавин в эфире «Матч премьер» 28 февраля. — Но если пришлось Александру отправиться в Сочи, то надо концентрироваться на этом, чаще забивать, хорошо себя проявлять. Желаю, чтобы он вернулся в «Зенит» и продолжил карьеру».

21 января ФК «Сочи» объявил о договоренности с «Зенитом» по аренде Кокорина до конца сезона-2019/20. Сам футболист долгое время категорически отказывался переходить в южный клуб. За это руководство петербургской команды перевело Кокорина в «Зенит-2». Однако в итоге нападающий все-таки договорился с «Сочи» (после, судя по всему, прямых переговоров с владельцем клуба Борисом Ротенбергом) и отправился в расположение этой команды.

