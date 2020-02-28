Кузнецова проиграла полуфинал турнира в Дохе

Петербургская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла выйти в финал турнира в Дохе. Россиянка в двух сетах уступила белоруске Арине Соболенко 28 февраля со счетом — 6:4, 6:3.



.

Соперница Соболенко определится в матче между австралийкой Эшли Барти и чешкой Петрой Квитовой.