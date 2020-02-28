FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
66.99р73.72р
28.02.2020 18:37
1
Печать

Главы Генштабов РФ и США обсудили конфликт в Идлибе

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщает вечером 28 февраля сайт Минобороны России.

«Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в кратком сообщении российского оборонного ведомства.

Напомним, что сегодня же президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.

Ранее Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с президентами России и Франции, а также канцлером ФРГ до 5 марта. Но в последние дни ситуация в зоне деэскалации резко обострилась. Турция заявила о том, что за минувшие сутки потеряла в боевых действиях 33 своих солдата, и обвинила в этом не только правительственную армию САР, но и Россию. Сегодня же НАТО по просьбе Турции внепланово проведет встречу по ситуации в Идлибе.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

Ryszard Ewiak
Пока мы можем спать спокойно. Иисус указал: «Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не исполнение [τελος, первое значение: выполнение, исполнение]» (Матфея 24:6).

Глобальная ядерная война [это будет признаком того, что объявления Иисуса начинают сбываться начнется с этнического конфликта: «ибо восстанет народ на народ», как в 2008 году в Грузии, а потом «царство на царство» (Матфея 24:7).
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний