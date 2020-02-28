Главы Генштабов РФ и США обсудили конфликт в Идлибе
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России провел телефонные переговоры с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США, сообщает вечером 28 февраля сайт Минобороны России.
«Сегодня состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба ВС РФ — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов Америки генералом Марком Милли. Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», — говорится в кратком сообщении российского оборонного ведомства.
Напомним, что сегодня же президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
Ранее Эрдоган анонсировал встречу по Идлибу с президентами России и Франции, а также канцлером ФРГ до 5 марта. Но в последние дни ситуация в зоне деэскалации резко обострилась. Турция заявила о том, что за минувшие сутки потеряла в боевых действиях 33 своих солдата, и обвинила в этом не только правительственную армию САР, но и Россию. Сегодня же НАТО по просьбе Турции внепланово проведет встречу по ситуации в Идлибе.