Банк России узрел исторически низкую ставку по ипотеке в РФ

Банк России вечером 28 февраля сообщил об очередном историческом рекорде. На сей раз, по мнению мегарегулятора финансового рынка страны, его установила не инфляция, а ставка по ипотеке. По замерам ЦБ РФ, она оказалась рекордно низкой.

«Ставка по ипотеке в январе обновила исторический минимум, опустившись ниже 9%… Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в январе 2020 года снизилась до 8,84% — с 9,00% в декабре 2019 года», — сообщает сайт Банка России.



В ЦБ РФ добавили, что в январе 2020 года банки предоставили 80,6 тыс. ипотечно-жилищных кредитов (ИЖК) на сумму более 192,8 млрд рублей, что на 14,5% больше, чем в январе 2019 года.

