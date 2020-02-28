Молодой парень на «Жигулях» сбил 82-летнего пешехода на Олеко Дундича

Пожилой пешеход угодил под колеса автомобиля во Фрунзенском районе Петербурга днем 28 февраля. Пенсионер получил серьезные травмы.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, ДТП произошло около 16 часов у дома 21/1 по улице Олеко Дундича. По предварительным данным, 18-летний парень на автомобиле ВАЗ-2105 вне зоны пешеходного перехода сбил 82-летнего мужчину.

В результате пешехода госпитализировали в тяжелом состоянии. Все обстоятельства происшествия устанавливает ГИБДД.