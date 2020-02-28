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28.02.2020 18:16
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В офисах Porsche опять идут обыски, а в расследовании «дизельгейта» появились новые подозреваемые

Германская прокуратура вновь проводит обыски в офисах Porsche и на частных квартирах сотрудников компании. У правоохранительных органов страны появились новые подозреваемые в соучастии в скандале, известном как «дизельгейт».

Как сообщает 28 февраля Reuters, в трех офисах и трех частных квартирах прошли обыски с целью установить степень причастности их владельцев к скандалу с подделкой экологических тестов. Также сообщается, что в деле появились еще четыре фигуранта. Таким образом, общее число сотрудников Porsche, в отношении которых ведется расследование, достигло семи человек.

«Фонтанка» не раз писала о перипетиях этого долгоиграющего скандала, который привел к коренной перестройке практически всей автомобильной промышленности Германии. «Дизельгейт» и его по-прежнему ведущееся расследование коснулись почти всех немецких автопроизводителей, включая Mercedes и BMW, а не только Volkswagen Group и входящих в него Audi и Porsche. Однако, как отмечают СМИ, встряска и колоссальные финансовые и репутационные потери, возможно, спасли немецкую автопромышленность, выведя её из самодовольного и сонного состояния.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
чем больше янки лают и лезут на немцев, тем больше покупают немцев)
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