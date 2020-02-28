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28.02.2020 18:04
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На Кибальчича «Волга» проскользила на встречку, ударилась о «Логан» и загорелась

Огненная авария произошла в Невском районе Петербурга вечером 28 февраля. Очевидцы говорят, что водителя отечественного автомобиля подвел гололёд.

Видео полыхающей «Волги» и смятого «Рено Логан» опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по данным «Яндекс.Карт», машины столкнулись улице Кибальчича,15, около пяти часов вечера.

Как рассказывают в комментариях свидетели аварии, «Волгу» занесло на скользкой дороге, «покрутило и выкинуло на встречку». На помощь вспыхнувшей машине поспешил мужчина с канистрой, но дотушили пожар сотрудники МЧС. «Волга» сгорела полностью, «Логану» огонь повредил моторный отсек.

Несмотря на впечатляющие последствия, без человеческих жертв обошлось. В ГУ МЧС по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет. В комментариях добавили, что водитель «Логана» мог повредил пальцы, у мужчины из «Волги» обгорела куртка, но «все живы-здоровы».

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Комментарии (1)

footballer
Устало: это не Кибальчича, это Белевский. Хоть и без топографических ошибок перепечатали, но проверить не удосужились.
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