На Кибальчича «Волга» проскользила на встречку, ударилась о «Логан» и загорелась
Огненная авария произошла в Невском районе Петербурга вечером 28 февраля. Очевидцы говорят, что водителя отечественного автомобиля подвел гололёд.
Видео полыхающей «Волги» и смятого «Рено Логан» опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Судя по данным «Яндекс.Карт», машины столкнулись улице Кибальчича,15, около пяти часов вечера.
Как рассказывают в комментариях свидетели аварии, «Волгу» занесло на скользкой дороге, «покрутило и выкинуло на встречку». На помощь вспыхнувшей машине поспешил мужчина с канистрой, но дотушили пожар сотрудники МЧС. «Волга» сгорела полностью, «Логану» огонь повредил моторный отсек.
Несмотря на впечатляющие последствия, без человеческих жертв обошлось. В ГУ МЧС по Петербургу и области «Фонтанке» сообщили, что пострадавших нет. В комментариях добавили, что водитель «Логана» мог повредил пальцы, у мужчины из «Волги» обгорела куртка, но «все живы-здоровы».