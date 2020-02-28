В Хельсинки за вредными выбросами будет следить «Климатический страж»

Уникальный в мировой практике интернет-ресурс, который позволяет следить за продвижением и результативностью программ по снижению парниковых выбросов, запустили в Финляндии. Цель финской столицы — достичь углеродной нейтральности к 2035 году. Об этом сообщается на официальном сайте Хельсинки.

Чтобы на 80% снизить уровень парниковых газов, а оставшиеся 20% компенсировать, в городе запущено 147 экологических проектов. Сервисный портал «Климатический страж» (Ilmastovahti) будет отслеживать этот процесс в режиме онлайн. В Хельсинки уверены, что он поможет анализировать эффективность тех или иных мероприятий и покажет прозрачность работы властей. Там же в будущем горожане смогут оставить свой отзыв и выдвинуть свои идеи.