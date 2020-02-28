Заболевший коронавирусом на лайнере Diamond Princess умер в больнице

Третья смерть от коронавируса COVID-19, «подцепленного» на борту круизного лайнера Diamond Princess, зафиксирована в Японии.



Как сообщает 28 февраля Kyodo, известно, что мужчина был гражданином Великобритании, его возраст не уточняется. По состоянию на 27 февраля с борта лайнера в больницы увезли 705 зараженных пассажиров, кроме британца умерли двое граждан Японии в возрасте 84 и 87 лет. Всего в Японии, вместе с пассажирами, 905 больных и восемь смертельных случаев.



Вирус активно распространяется по Европе и Азии. 28-го числа были зафиксированы случаи заражения, например, впервые в Азербайджане.

