В России хотят провести эксперимент с выплатой безусловного базового дохода

В России планируют провести эксперимент с выплатой безусловного базового дохода безработным. Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме труда 28 февраля заявил заведующий лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.



Согласно гипотезе, такие выплаты позволят участникам эксперимента найти более оплачиваемую и интересную для них работу. Соответственно, работодатель получит более мотивированного и производительного сотрудника.

«В Финляндии такой эксперимент проводили два года. Мы хотим повторить его в России, но с учетом наших, как мы полагаем, более продвинутых условий. Мы хотим не просто выплачивать пособие, но и включить в процесс службы занятости, чтобы работодатели, которые заявляют вакансии, получали какие-то дополнительные стимулы для привлечения работников к более продуктивной занятости», — рассказал Вячеслав Бобков.