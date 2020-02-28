В России хотят провести эксперимент с выплатой безусловного базового дохода
В России планируют провести эксперимент с выплатой безусловного базового дохода безработным. Об этом на Санкт-Петербургском международном форуме труда 28 февраля заявил заведующий лабораторией Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков.
Согласно гипотезе, такие выплаты позволят участникам эксперимента найти более оплачиваемую и интересную для них работу. Соответственно, работодатель получит более мотивированного и производительного сотрудника.
«В Финляндии такой эксперимент проводили два года. Мы хотим повторить его в России, но с учетом наших, как мы полагаем, более продвинутых условий. Мы хотим не просто выплачивать пособие, но и включить в процесс службы занятости, чтобы работодатели, которые заявляют вакансии, получали какие-то дополнительные стимулы для привлечения работников к более продуктивной занятости», — рассказал Вячеслав Бобков.
Сроки и место проведения эксперимента пока не определены. Вячеслав Бобков ищет финансирование. В том числе рассматривает ресурсы английского фонда Basic Income Earth Network (BIEN), возможность получения гранта президента России и средства региональных бюджетов.
Кроме того, ученого интересует, как выплата дополнительного дохода может повлиять на поиск первого места работы выпускниками вузов и на трудоустройство людей с временной или частичной занятостью.
В 2019 году Вячеслав Бобков уже провел эксперимент с выплатой гарантированного минимального дохода в Вологодской области. В течение 3 месяцев 70 малоимущим семьям с детьми оказывали адресную помощь. Исследователи рассчитывали, что участники эксперимента смогут поднять свой социальный уровень, чтобы создать лучшие условия для развития ребенка. Однако гипотеза не подтвердилась. Малоимущие семьи оказались слишком закредитованными. Половина семей тратила дополнительный доход на питание, а половина — на уплату долгов, рассказывал ранее Вячеслав Бобков.