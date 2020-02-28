Польша хочет запустить «Дружбу» в обратном направлении, чтобы поставлять российскую нефть в Белоруссию

Польша хочет запустить нефтепровод «Дружба» в обратном направлении, чтобы поставлять российскую нефть в Белоруссию, польский оператор магистрали PERN 28 февраля заявил об этом на своём сайте.



«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», — говорится в сообщении.

