Польша хочет запустить «Дружбу» в обратном направлении, чтобы поставлять российскую нефть в Белоруссию
Польша хочет запустить нефтепровод «Дружба» в обратном направлении, чтобы поставлять российскую нефть в Белоруссию, польский оператор магистрали PERN 28 февраля заявил об этом на своём сайте.
«PERN решила, что восточная часть трубопровода «Дружба» должна иметь возможность перекачивать сырую нефть, то есть перекачивать сырье из Плоцка в Адамово. В настоящее время транспортировка идет только в обратном направлении. Цель состоит в том, чтобы повысить гибкость логистической сети компании и повысить энергетическую безопасность Польши. Компания уже начала искать подрядчика для этого проекта», — говорится в сообщении.
Компания отмечает, что возможность эксплуатации в реверс имеется только в северной части трубопровода, который соединяет портовый Гданьск с Плоцком.
«Реверс на восточном участке трубопровода «Дружба» даст нам возможность гибкой и двусторонней перекачки нефти между базами, чтобы обслуживать наших клиентов в полном объеме и без сбоев», — приводятся в сообщении слова президента PERN Игоря Василевского.
Ранее Польша заявляла о технической невозможности такого реверса.
Напомним, что президент Белоруссии Александр Лукашенко 21 января сообщил, что импорт нефти из России планируется снизить до 40% от потребностей республики. А возможно, забирать российскую нефть из трубы.