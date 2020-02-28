Самочке бурого капуцина из Ленинградского зоопарка выбрали имя из 609 вариантов

Ленинградский зоопарк подвёл итоги конкурса на лучшее имя для самочки бурого капуцина. Предложения поступали в течение двух недель.



Как сообщает 28 февраля пресс-служба зоопарка, дочь Рикардо и Бланки решено было назвать Франческой. Записку с именем в ящик у вольера опустил петербуржец Дмитрий.

«Всего было предложено 609 имен, среди них было очень много интересных «испанских» вариантов — Мануэла, Габриэлла, Бонита, Каталина, Роберта, Лючия. Больше всего нам понравилась идея дать малютке имя Франческа, оно очень приглянулось всем сотрудникам, сокращенно мы будем называть ее Франи», — говорится в сообщении. ⠀