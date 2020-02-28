FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 15:48
0
Печать

Самочке бурого капуцина из Ленинградского зоопарка выбрали имя из 609 вариантов

Ленинградский зоопарк подвёл итоги конкурса на лучшее имя для самочки бурого капуцина. Предложения поступали в течение двух недель.

Как сообщает 28 февраля пресс-служба зоопарка, дочь Рикардо и Бланки решено было назвать Франческой. Записку с именем в ящик у вольера опустил петербуржец Дмитрий.

«Всего было предложено 609 имен, среди них было очень много интересных «испанских» вариантов — Мануэла, Габриэлла, Бонита, Каталина, Роберта, Лючия. Больше всего нам понравилась идея дать малютке имя Франческа, оно очень приглянулось всем сотрудникам, сокращенно мы будем называть ее Франи», — говорится в сообщении. ⠀

О конкурсе на имя обезьяны Ленинградский зоопарк сообщил 14 февраля. В зверинце уточнили, что девочка родилась 11 июля, но на протяжении 7 месяцев родители её от себя не отпускали, поэтому узнать пол было невозможно.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний