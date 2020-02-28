«Гонщица» из Петербурга насобирала 127 штрафов ГИБДД. Взыскать долг пришлось приставам

Петербургские судебные приставы взыскали «штрафной» долг с любительницы гонять по городским дорогам и парковаться с нарушениями. Женщина накопила больше сотни штрафов на общую сумму в 138 тысяч рублей и не спешила их оплачивать.



Как сообщает 28 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу и Ленобласти, жительница Петербурга, которую многократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, не оплачивала полученные штрафы ГИБДД и накопила их 127 штук. В основном это были штрафы за превышение скорости — по 500 и 2000 рублей — и за нарушение правил парковки.