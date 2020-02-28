«Гонщица» из Петербурга насобирала 127 штрафов ГИБДД. Взыскать долг пришлось приставам
Петербургские судебные приставы взыскали «штрафной» долг с любительницы гонять по городским дорогам и парковаться с нарушениями. Женщина накопила больше сотни штрафов на общую сумму в 138 тысяч рублей и не спешила их оплачивать.
Как сообщает 28 февраля пресс-служба УФССП по Петербургу и Ленобласти, жительница Петербурга, которую многократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, не оплачивала полученные штрафы ГИБДД и накопила их 127 штук. В основном это были штрафы за превышение скорости — по 500 и 2000 рублей — и за нарушение правил парковки.
В Западном ОСП Приморского района УФССП Петербурга в отношении автомобилистки возбудили 127 исполнительных производств, а общая сумма долга по штрафам составила 138 700 рублей. Кроме того, за ней числилась еще и налоговая задолженность на сумму 59 000 рублей.
Судебный пристав применил ряд принудительных мер, в том числе вынес запрет на регистрационные действия с тремя автомобилями должницы: двух иномарок 2012 года выпуска и одной 2017-го. Также взыскание обратили на банковские счета женщины. В результате необходимую сумму списали со счетов должницы.