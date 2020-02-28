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28.02.2020 15:05
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Излечившиеся от коронавируса становятся незаразны даже при повторном заражении

Китайский государственный комитет по делам здравоохранения привел результаты обследования вылечившихся от 2019-nCoV.

«Выздоровевшие от коронавируса пациенты, которые были выписаны из больницы, но позже вновь показали положительный результат, были признаны незаразными»,- цитирует 28 февраля заявление представителя китайского Минздрава Го Яньхуня Reuters.

По его словам, открытие, сделанное китайскими врачами, поможет при исследовании вируса и дальнейшем лечении пациентов. В Поднебесной выздоровела почти половина от инфицированных 2019-nCoV.

Напомним, что власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2778, излечились свыше 36 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 46 странах, число зараженных достигло 3664, скончались 57 человек.

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