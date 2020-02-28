Излечившиеся от коронавируса становятся незаразны даже при повторном заражении

Китайский государственный комитет по делам здравоохранения привел результаты обследования вылечившихся от 2019-nCoV.

«Выздоровевшие от коронавируса пациенты, которые были выписаны из больницы, но позже вновь показали положительный результат, были признаны незаразными»,- цитирует 28 февраля заявление представителя китайского Минздрава Го Яньхуня Reuters.

По его словам, открытие, сделанное китайскими врачами, поможет при исследовании вируса и дальнейшем лечении пациентов. В Поднебесной выздоровела почти половина от инфицированных 2019-nCoV.