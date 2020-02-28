Новая реальность: нефть дешевле 50

Цена на нефть обновила трехлетний минимум и в пятницу, 28 февраля, опустилась ниже отметки 50 долларов за баррель марки Brent.



Нефть дешевеет с декабря 2019 года — это совпало с первыми сообщениями о масштабности проблемы с новым коронавирусом в Китае. За три месяца фьючерсы на Brent упали на четверть.

Особенно резкое падение наблюдалось на этой неделе. Еще в минувшую пятницу за баррель можно было выручить 58 долларов, а сегодня около полудня (мск) его цена впервые с июня 2017 года опустилась ниже 50. В нижней точке в 12:30 (мск) наблюдалась цифра 49,63. После этого пошла коррекция, и к 15:00 цена стремилась к 51 доллару за баррель.