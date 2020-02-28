Новая реальность: нефть дешевле 50

Цена на нефть обновила трехлетний минимум и в пятницу, 28 февраля, опустилась ниже отметки 50 долларов за баррель марки Brent.
Нефть дешевеет с декабря 2019 года — это совпало с первыми сообщениями о масштабности проблемы с новым коронавирусом в Китае. За три месяца фьючерсы на Brent упали на четверть.
Особенно резкое падение наблюдалось на этой неделе. Еще в минувшую пятницу за баррель можно было выручить 58 долларов, а сегодня около полудня (мск) его цена впервые с июня 2017 года опустилась ниже 50. В нижней точке в 12:30 (мск) наблюдалась цифра 49,63. После этого пошла коррекция, и к 15:00 цена стремилась к 51 доллару за баррель.
Кстати, бюджет России верстается из расчета цен на российскую марку нефти — Urals. Чтобы все сбылось, надо, чтобы она была не дешевле 3756 рублей за баррель. Но этот уровень был пробит еще в конце января, и сейчас самые свежие цифры — примерно 3150 (–16,7%). То есть, если такая цена, как сейчас, продержится весь год, бюджет недосчитается где-то 1,25 трлн рублей (6% расходной части). Выпадающие доходы перекрыли бы профицит бюджета, и на выполнение всех обязательств государства пришлось бы где-то искать около 400 млрд рублей.
Заметную поддержку бюджету РФ в этой связи оказывает падение рубля. За минувшую неделю он обрушился примерно на 7,5%. Так что снижение долларовых цен на нефть на мировых рынках несколько компенсируется тем, что рублей за нее мы будем получать больше, чем раньше.