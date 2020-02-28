В Одессе подсудимый с гранатой взял в заложники судью и его помощников

Подозреваемый в убийстве гражданин Украины днем 28 февраля взял в заложники судью Приморского суда Одессы, сообщает издание OBOZREVATEL



СМИ сообщает подробности ЧП — прямо во время заседания суда заключенный достал гранату, выдернул чеку, и пригрозил всех взорвать. Сейчас здание оцеплено, полиция эвакуирует посетителей и работников суда,



Отмечается, что заключенного привезли на заседания суда прямо из СИЗО Одессы. Каким образом у него оказалась граната, неизвестно. По предварительным данным, в заложниках находится судья и его помощники.