Транспондеры ЗСД станут платными, и купить их можно будет прямо на пункте оплаты
В марте 2020 года поменяются условия приобретения транспондеров Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга. Они больше не будут бесплатными — их придется либо покупать, либо брать в аренду.
Как сообщает 28 февраля пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», с 10 марта транспондеры ЗСД станут платными и, как у прочих операторов платных дорог, будут либо продаваться, либо выдаваться в аренду. В то же время при покупке устройства больше не нужно будет заключать письменный договор, который был необходим при бесплатной выдаче. Это позволит продавать транспондеры непосредственно на пунктах оплаты проезда по магистрали.
Однако для аренды письменный договор по-прежнему будет необходим, поэтому такой способ владения можно будет оформить только в Центре обслуживания. Стоимость аренды составит 50 рублей в месяц — за одну-две поездки она окупится разницей в тарифе.
Те, у кого уже имеются транспондеры ЗСД, смогут продолжать использовать их на прежних условиях. Их изменения не коснутся.