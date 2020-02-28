FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 15:32
4
Печать

Транспондеры ЗСД станут платными, и купить их можно будет прямо на пункте оплаты

В марте 2020 года поменяются условия приобретения транспондеров Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга. Они больше не будут бесплатными — их придется либо покупать, либо брать в аренду.

Как сообщает 28 февраля пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», с 10 марта транспондеры ЗСД станут платными и, как у прочих операторов платных дорог, будут либо продаваться, либо выдаваться в аренду. В то же время при покупке устройства больше не нужно будет заключать письменный договор, который был необходим при бесплатной выдаче. Это позволит продавать транспондеры непосредственно на пунктах оплаты проезда по магистрали.

Однако для аренды письменный договор по-прежнему будет необходим, поэтому такой способ владения можно будет оформить только в Центре обслуживания. Стоимость аренды составит 50 рублей в месяц — за одну-две поездки она окупится разницей в тарифе.

Те, у кого уже имеются транспондеры ЗСД, смогут продолжать использовать их на прежних условиях. Их изменения не коснутся.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (4)

Bonito Bonitovna
Тоже из принципа не езжу теперь. Да и с ценами неразбериха. Екатерингофка-Богатырский / Екатерингофка-КАД Север 173,30 руб / 173,30 руб.
Danik
Начинают крохи собирать владельцы ЗСД. За два месяца ни одной поездки не сделал. По таким грабительским ценам народ не едет! Дешевле по М11 до Великого Новгорода доехать, чем в городе от Б до Б!
Да и транспондер тот же!
Oleg_I
Так, блин. Спасибо, что предупредили. Надо срочно купить. У остальных он по 1000 с лишним.
читать все комментариидобавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний