Транспондеры ЗСД станут платными, и купить их можно будет прямо на пункте оплаты

В марте 2020 года поменяются условия приобретения транспондеров Западного скоростного диаметра Санкт-Петербурга. Они больше не будут бесплатными — их придется либо покупать, либо брать в аренду.



Как сообщает 28 февраля пресс-служба ООО «Магистраль Северной столицы», с 10 марта транспондеры ЗСД станут платными и, как у прочих операторов платных дорог, будут либо продаваться, либо выдаваться в аренду. В то же время при покупке устройства больше не нужно будет заключать письменный договор, который был необходим при бесплатной выдаче. Это позволит продавать транспондеры непосредственно на пунктах оплаты проезда по магистрали.