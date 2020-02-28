Нюх четвероногого пограничника помог остановить бегущую в Финляндию пару молодых азиатов

Двух выходцев из Южной Азии задержали в Выборгском районе Ленобласти при попытке нелегального пересечения границы с Финляндией. Об этом 28 февраля сообщает Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.



Как уточнили в ведомстве, это была вторая попытка мужчины и женщины 1994 и 1995 г.р. пробраться в Европу. Впервые иностранцы попали в поле зрения силовиков вблизи пограничной зоны 24 февраля. Им объяснили, как надо законно преодолевать границу и какое наказание может последовать за её нелегальное пересечение. Однако через сутки пара вновь ринулась к рубежам. На след беглецов, ведущий в сторону Финляндии, пограничников вывела служебная собака.