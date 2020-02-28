FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 13:52
0
Печать

Нюх четвероногого пограничника помог остановить бегущую в Финляндию пару молодых азиатов

Двух выходцев из Южной Азии задержали в Выборгском районе Ленобласти при попытке нелегального пересечения границы с Финляндией. Об этом 28 февраля сообщает Пограничное управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточнили в ведомстве, это была вторая попытка мужчины и женщины 1994 и 1995 г.р. пробраться в Европу. Впервые иностранцы попали в поле зрения силовиков вблизи пограничной зоны 24 февраля. Им объяснили, как надо законно преодолевать границу и какое наказание может последовать за её нелегальное пересечение. Однако через сутки пара вновь ринулась к рубежам. На след беглецов, ведущий в сторону Финляндии, пограничников вывела служебная собака.

Фото: ПУ ФСБ по Петербургу и Ленобласти

Выборгский суд признал иностранцев виновными в нарушении пограничного режима, выписал им штраф и приговорил к депортации из РФ.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний